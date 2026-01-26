NAČELNIK HASANOVIĆ ODRŽAO SASTANAK SA AMBASADOROM ŠVICARSKE U BIH

Općinski načelnik Migdad Hasanović danas je u službenoj posjeti Općini Vogošća ugostio NJ.E. Gabrielea Derighettija, ambasadora Švicarske u Bosni i Hercegovini

Tokom sastanka načelnik Hasanović svom gostu predstavio je općinu Vogošća, njenu historiju, ali i njene privredne i prirodne potencijale.

Poseban akcent načelnik Hasanović stavio je na infrastrukturne projekte Općine Vogošća, kao i one koji su planirani u budućnosti.

Ambasador Švicarske, NJ.E. Derighetti, pokazao je interes za upoznavanje s prioritetnim projektima Općine Vogošća, kao i s opredijeljenošću Općine da određene projekte razvija i realizuje kroz međunarodnu saradnju.

Ambasador Derighetti je potvrdio da itekako prati sve aktivnosti koje se dešavaju u našoj lokalnoj zajednici, bilo da je riječ o projektima Općine ili viših nivoa vlasti, a pozitivno ga je iznenadila informacija da brojni mladi bračni parovi biraju Vogošću za mjesto gdje će zasnovati svoj dom.

Sastanak je ocijenjen kao konstruktivan, uz obostranu spremnost za nastavak i produbljivanje saradnje u narednom periodu.



