Načelnik Hasanović u posjeti Udruženju Kewser

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović posjetio je Udruženje Kewser, koje aktivno djeluje na području naše lokalne zajednice i kroz različite društveno korisne projekte okuplja brojne članice.

Tokom susreta, u razgovoru s članicama udruženja, načelnik se upoznao s njihovim dosadašnjim radom, realizovanim projektima, ali i planovima za naredni period, istakavši važnost podrške inicijativama koje doprinose jačanju zajedništva i društvenog angažmana.

Istovremeno, načelnik Hasanović i njegova pomoćnica za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić, posjetili su i biljnu apoteku “Holistica” koja u svojoj ponudi ima mnoštvo preparata za očuvanje zdravlja i pomoć pri različitim zdravstvenim problemima, a koji su isključivo domaće proizvodnje.

Tokom ove posjete naglašeno je da je podrška razvoju lokalnog poduzetništva i promociji domaćih proizvoda izuzetno važna, te da će Općina Vogošća u narednom periodu kroz određene aktivnosti nastojati da doprinese promociji lokalnog poduzetništva na području naše općine.