NAFA KONOPKA PRIMJER DA SE OPAKA BOLEST MOŽE POBJEDITI

Rak je vodeći uzrok smrti u svijetu, zbog toga je važno podizati svijest o tome. Naša sugrađanka Nafa Konopka sa nama je podijelila svoja iskustva, kako bi potakla sve da vode računa o svom zdravlju i obavljaju preventivne preglede, danas bez odlaganja.

Da ima rak dojke posumnjala je slučajno kako to obično biva napipavši kvržicu. Obrtila se svom ljekaru, onda slijede specijalistički pregledi, jedan, drugi, treći. Dijagnoza je bila rak dojke. Tada je počela borba iz koje je izašla kao pobjednik. Ističe važnost podrške porodice i prijatelja, ali najvažnije od svega vlastiti duh i želja za životom. Nije bilo odustajanja. Danas na različite načine pokušava ohrabriti žene da rade na prevenciji, a onima koje su već oboljele prenijeti svoje iskustvo i biti oslonac u njihovoj borbi. Hrabro i uz podršku najbližih je prošla ili još uvijek prolazi kroz sve faze liječenja.

“Dva puta sam zaplakala – prvi put kada mi je potvrđena dijagnoza i drugi put je bio kada sam ostala bez kose. Znate sve mi žene teško to podnesemo. Kosa nam je nekako važna.” – danas to priča kroz osmijeh, te dodaje:

“Ali nije bilo vremena za gubljenje, odlučila sam se na borbu za svoje zdravlje, pozitivan stav i neodustajanje. Iscrpljujuće terapije su dale dobre rezultate, ali tu nije kraj puta, borba ostaje i dalje, redovne kontrole, lijekovi, briga o imunitetu. Ja se ne dam i nadam najboljem.”

Vodite računa o svom zdravlju. Za mnoge vrste raka postoje znakovi upozorenja i simptomi, a prednosti ranog otkrivanja su neosporne. Govoreći o raku možemo pomoći svima koji se već liječe, bitno je podizati svijest o tome svaki dan a ne samo 4. februara.