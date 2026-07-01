NAVIJAČKA ATMOSFERA PRED MEČ BIH – SAD: GRAĐANI OČEKUJU POBJEDU ZMAJEVA

Uoči večerašnjeg susreta između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, ekipa naše televizije razgovarala je s građanima Vogošće. Pitali smo ih kakva su njihova očekivanja od utakmice i kakav rezultat prognoziraju za naše Zmajeve. Većina njih vjeruje u pobjedu Zmajeva i poručuje da će, uprkos kasnom terminu, budno pratiti utakmicu i navijati za reprezentaciju.

Zahvaljujući dobrim rezultatima, reprezentacija Bosne i Hercegovine privukla je veliku pažnju, pa fudbalske mečeve Zmajeva prate i oni kojima najpopularniji sport na svijetu nije dio svakodnevnice.

Podsjećanja radi, utakmica BiH – SAD igra se u noći sa srijede na četvrtak od 2 sata ujutro po srednjoevropskom vremenu, pa bi se moglo dogoditi da mnogi izlazak sunca dočekaju uz TV ekrane. Sretno Zmajevi !