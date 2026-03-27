NENAMJENSKA POTROŠNJA MAZUTA FIRME “BAGS – ENERGOTEHNIKA” DOVELA DO PREKIDA GRIJANJA U VOGOŠĆI

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo obavještava javnost, a posebno građane Vogošće, da je vršilac dužnosti direktora preduzeća „BAGS – Energotehnika” d.d. dostavio informaciju Ministarstvu da su zalihe energenta potrošene te je preduzeće bilo prinuđeno prekinuti isporuku toplotne energije korisnicima.

Ministarstvo je za ovu sezonu grijanja osiguralo sredstva za nabavku energenta preduzeću „BAGS – Energotehnika” d.d. u iznosu od 1,9 miliona konvertibilnih maraka.

Po potpisanim sporazumima prije početka sezone grijanja kojim je obezbijeđeno 660 tona mazuta, preduzeće „BAGS – Energotehnika” d.d. je preuzelo obavezu da mazut koristi za isporuku toplotne energije građanima i javnim ustanovama na području Vogošće. Početkom 2026. godine iz Budžeta Kantona Sarajevo obezbijeđena su finansijska sredstva za nabavku mazuta u količini od 400 tona što je trebalo biti dovoljno za isporuku toplotne energije do kraja tekuće sezone grijanja isključivo građanima. Nabavku energenta za isporuku toplotne energije javnim ustanovama preduzeće „BAGS – Energotehnika” d.d. je bilo obavezno finansirati iz vlastitih prihoda.

Na ovaj način Ministarstvo je obezbijedilo ukupno 1.060 tona mazuta, što je u skladu s procijenjenim potrebama i potrošnjom energenta iz prethodnih sezona, kako ih je preduzeće iskazalo na početku grijne sezone, te predstavlja količinu dovoljnu za nesmetano i kontinuirano snabdijevanje građana Vogošće toplotnom energijom tokom cijele sezone.

Ministarstvo je po dostavljenim izvještajima utvrdilo da je dio energenta finansiranog iz Budžeta Kantona Sarajevo nenamjenski utrošen za potrebe isporuke toplotne energije privrednim subjektima u industrijskoj zoni s kojim su zaključeni komercijalni ugovori, a za koje je preduzeće „BAGS – Energotehnika” d.d. bilo dužno nabaviti energent. Time je ugrožena stabilnost sistema grijanja za građane Vogošće.

Prema izvještajima dostavljenim ovom ministarstvu utvrđeno je da je najmanje 225 tona mazuta, odnosno oko 25% količine namijenjene za pružanje komunalne usluge građanima, iskorišteno suprotno predviđenoj namjeni.

Za nesmetano snabdijevanje toplotnom energijom građana Vogošće do kraja sezone grijanja potrebno najviše 150 tona goriva, što je čak i manje u odnosu na količinu nenamjenski utrošenog energenta.

Podsjećamo da je podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju nove kotlovnice na području Vogošće, čime su ispunjeni uslovi za kandidovanje ovog projekta u Program javnih investicija Kantona Sarajevo, što će biti i učinjeno 30.3.2026. godine. Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su putem Ministarstva u Budžetu Kantona Sarajevo. Može se očekivati da će prije ljetne sezone početi gradnja kotlovnice.

Ministarstvo će u narednim danima sagledati sve raspoložive mogućnosti i poduzeti mjere s ciljem pronalaska rješenja za nastalu situaciju, kako bi se osigurao kontinuitet grijanja za građane Vogošće. O svim daljim koracima javnost će biti blagovremeno informisana.