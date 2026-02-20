NEPROPISNO PARKIRANJE – SVE VEĆI PROBLEM U VOGOŠĆI

Problem nedostatka parking mjesta u Vogošći posljednjih godina postaje sve izraženiji, posebno u centralnim dijelovima općine i u naseljima sa većom koncentracijom stambenih zgrada. Stanari se svakodnevno suočavaju s problemom pronalaska slobodnog mjesta, naročito u večernjim satima, kada se većina građana vraća s posla.

Svim učesnicima u saobraćaju se apeluje da poštuju saobraćajne propise i iskažu primjeren nivo svjesnosti za potrebe vozača s invaliditetom. Nedostatak parking prostora doveo je do toga da pojedini vozači svoje automobile ostavljaju na nedozvoljenim mjestima, čime krše saobraćajne propise i dodatno otežavaju kretanje drugim učesnicima u saobraćaju – kako vozačima, tako i pješacima.

Zbog toga pomoćnik komandira PU Vogošća Nihad Zolj ističe da policijski službenici imaju sve više intervencija na terenu. Kazna za nepropisno parkiranje iznosi 40 KM, ali kako ističu nadležni, represivne mjere nisu dugoročno rješenje. Mnogo je važnije raditi na prevenciji i podizanju saobraćajne kulture, te razvijanju svijesti o odgovornom ponašanju u saobraćaju.

Samo uz više međusobnog uvažavanja i poštivanja propisa moguće je smanjiti gužve i unaprijediti sigurnost svih učesnika u saobraćaju.