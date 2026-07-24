NIHAD MUJAKIĆ POTPISAO TROGODIŠNJI UGOVOR S NOVIM TURSKIM PRVOLIGAŠEM ERZURUMSPOR

Bosanskohercegovački defanzivac Nihad Mujakić (28) i službeno je promovisan kao novi nogometaš turskog Erzurumspora.

Iz kluba su potvrdili da je reprezentativac Bosne i Hercegovine parafirao ugovor na tri godine, čime je turski prvoligaš osigurao prvo zvučno pojačanje za predstojeću sezonu u elitnom rangu tamošnjeg nogometa.

Vrijedi dodati da je Mujakić u Erzurumspor prešao iz Partizana za cifru od 400 000 eura, pri čemu je beogradski klub inkasirao 200 000 eura, zahvaljujući činjenici, da je Mujakić bio dio bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije, na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu.

Svečano potpisivanje ugovora upriličeno je u sjedištu kluba gdje je Mujakić u društvu prvog čovjeka Erzurumspora Ahmeta Dala ozvaničio saradnju, nakon čega se odmah zaputio na trening kako bi se priključio novim saigračima na pripremama.

Iskusni štoper u Erzurum stiže iz beogradskog Partizana gdje je bio od ljeta 2024. godine.