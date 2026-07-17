NISVETI HUSKIĆ URUČENA ZAHVALNICA OPĆINE VOGOŠĆA

Među ovogodišnjim dobitnicima zahvalnica Općine Vogošća našla se i Nisveta Huskić, kojoj je ovo priznanje uručeno kao potvrda njenog doprinosa lokalnoj zajednici. Ovo općinsko priznanje dodjeljuje se pojedincima koji su svojim angažmanom ostavili prepoznatljiv trag, a upravo je to bio razlog da se i njeno ime nađe među ovogodišnjim dobitnicima.

Kako ističe Nisveta, priznanje doživljava kao veliku čast, ali i potvrdu da se trud, zalaganje i posvećenost prepoznaju i cijene. Posebno joj znači što dolazi iz sredine u kojoj je gradila odnos s ljudima i nastojala svojim angažmanom dati doprinos lokalnoj zajednici.

Također, dodaje da svako priznanje nosi i određenu odgovornost, jer predstavlja podstrek da se i u budućnosti nastavi djelovati s jednakim entuzijazmom i posvećenošću. Vjeruje da su zajedništvo, međusobna podrška i spremnost da se pomogne drugima vrijednosti koje doprinose napretku svake lokalne zajednice.

Ona ujedno predstavlja motiv da nastavi djelovati u korist Vogošće i biti primjer da se odgovornost, zalaganje i iskrena posvećenost uvijek prepoznaju i cijene.