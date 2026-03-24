NOVA KOTLOVNICA U VOGOŠĆI DONOSI STABLINIJE I EFIKASNIJE GRIJANJE ZA GRAĐANE

Izgradnja nove kotlovnice na području Općine Vogošća predstavlja važan korak ka unapređenju sistema grijanja i kvaliteta života lokalnog stanovništva. Projekat realizuje KJKP Toplane Sarajevo, koje je već pokrenulo proceduru za izdavanje potrebnih dozvola.

Iz Općine Vogošća poručuju da je riječ o projektu od velikog značaja za građane. Načelnik Migdad Hasanović ističe da će nova kotlovnica osigurati stabilnije i sigurnije snabdijevanje toplotnom energijom, naročito uzimajući u obzir zimski period.

Iz KJKP Toplane Sarajevo naglašavaju da će nova kotlovnica biti zasnovana na savremenim tehnološkim rješenjima. Direktor Haris Džihanić ističe da projekat ima za cilj povećanje energetske efikasnosti i smanjenje gubitaka na mreži.

Realizacija ovog projekta osim što će unaprijediti komunalnu infrastrukturu, doprinosi i ukupnom razvoju Vogošće, čineći ovu Općinu ugodnijim mjestom za život. Riječ je o investiciji vrijednoj između 11 i 12 miliona KM koja će se finansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo.