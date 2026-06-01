NOVE MEDALJE ZA ČLANOVE TAEKWONDO KLUBA “VICTORY”
Na međunarodnom taekwondo turniru “ULCINJ TROPHY 2026” takmičari Taekwondo kluba “Victory” su ostvarili odlične rezultate i osvojili ukupno 11 medalja i 3. ekipno mjesto u kategoriji juniorki!
Prva mjesta i zlatne medalje osvojili su:
• Merjem Mehmedović – najbolja juniorka turnira
• Dilara Karić
• Sara Biogradlija
Druga mjesta i srebrene medalje:
• Hanan Hukić
• Kerim Salkić
• Amila Čalija
Treća mjesta i bronzane medalje:
• Adna Selimbašić
• Nedim Babić
• Hamza Hrbinić
• Ema Mahmutović
• Anesa Gojačić
Klub je iputio čestitke svim takmičarima na odličnim borbama, hrabrosti i fair playu, te su istakli da su ponosni na svaki nastup i ostvareni rezultat!