NOVE MEDALJE ZA ČLANOVE TAEKWONDO KLUBA “VICTORY”

NOVE MEDALJE ZA ČLANOVE TAEKWONDO KLUBA “VICTORY”

Advija Tirić

Na međunarodnom taekwondo turniru “ULCINJ TROPHY 2026” takmičari  Taekwondo kluba “Victory” su ostvarili odlične rezultate i osvojili ukupno 11 medalja i 3. ekipno mjesto u kategoriji juniorki!

Prva mjesta i zlatne medalje osvojili su:

• Merjem Mehmedović – najbolja juniorka turnira 

• Dilara Karić

• Sara Biogradlija

Druga mjesta i srebrene medalje: 

• Hanan Hukić

• Kerim Salkić

• Amila Čalija

Treća mjesta i bronzane medalje:

• Adna Selimbašić

• Nedim Babić

• Hamza Hrbinić

• Ema Mahmutović

• Anesa Gojačić

 Klub je iputio čestitke  svim  takmičarima na odličnim borbama, hrabrosti i fair playu, te su istakli da su ponosni  na svaki nastup i ostvareni rezultat! 

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