NOVE MEDALJE ZA ČLANOVE TAEKWONDO KLUBA “VICTORY”

Na međunarodnom taekwondo turniru “ULCINJ TROPHY 2026” takmičari Taekwondo kluba “Victory” su ostvarili odlične rezultate i osvojili ukupno 11 medalja i 3. ekipno mjesto u kategoriji juniorki!

Prva mjesta i zlatne medalje osvojili su:

• Merjem Mehmedović – najbolja juniorka turnira

• Dilara Karić

• Sara Biogradlija

Druga mjesta i srebrene medalje:

• Hanan Hukić

• Kerim Salkić

• Amila Čalija

Treća mjesta i bronzane medalje:

• Adna Selimbašić

• Nedim Babić

• Hamza Hrbinić

• Ema Mahmutović

• Anesa Gojačić

Klub je iputio čestitke svim takmičarima na odličnim borbama, hrabrosti i fair playu, te su istakli da su ponosni na svaki nastup i ostvareni rezultat!