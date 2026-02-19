NOVI CIKLUS ŠKOLE PLIVANJA NA VOGOŠĆANSKOM BAZENU

Na bazenu Kulturno-sportskog centra Vogošća počinje novi ciklus Škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovnih vogošćanskih škola.

Direktor OŠ“Zahid Baručija“ Refik Kurtović kaže da su učenici spremni za ovu lijepu aktivnost i naglašava da su izuzetno sretni što će imati priliku da nauče plivati.

Program škole osmišljen je tako da omogući sigurno i kvalitetno savladavanje osnovnih tehnika plivanja, kao i usavršavanje već stečenog znanja, uz rad iskusnih i licenciranih instruktora. Škola plivanja je projekat koji je tokom višegodišnje realizacije opravdao postojanje, a cilj ove škole je obučiti djecu osnovnim elementima plivanja i na taj način smanjiti broj neplivača.