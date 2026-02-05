NOVI CIKLUS ŠKOLE PLIVANJA NA VOGOŠĆANSKOM BAZENU

Na bazenu Kulturno-sportskog centra Vogošća uskoro počinje novi ciklus Škole plivanja, koji će i ove godine okupiti veliki broj polaznika različitih uzrasta. Program škole osmišljen je tako da omogući sigurno i kvalitetno savladavanje osnovnih tehnika plivanja, kao i usavršavanje već stečenog znanja, uz rad iskusnih i licenciranih instruktora.

Poseban akcenat stavljen je na sigurnost u vodi, pravilno izvođenje plivačkih tehnika i razvoj samopouzdanja kod polaznika. Škola plivanja otvorena je za djecu, mlade i odrasle, bez obzira na prethodno iskustvo, a termini će biti prilagođeni potrebama učesnika.

Osim redovnog ciklusa obuke iz KSC Vogošća najavljuju i realizaciju novih projekata koji će dodatno obogatiti ponudu bazena i doprinijeti promociji zdravih stilova života. Svi zainteresovani građani pozvani su da se uključe i postanu dio ove sportsko-edukativne priče.