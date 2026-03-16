NOVI USPJEH ČLANOVA TAEKWONDO KLUBA “VICTORY”

NOVI USPJEH ČLANOVA TAEKWONDO KLUBA “VICTORY”

Advija Tirić

Na izuzetno jakom turniru OMEGA KUP 2026, koji je održan u Beogradu, Taekwando klub Victory je nastupio u sklopu tima Taekwondo savez Federacije Bosne i Hercegovine.

U konkurenciji od oko 700 takmičara iz 54 kluba i 9 zemalja, ostvarili su  odlične rezultate i pokazali kvalitet, borbenost i sportski duh.

Zlatne medalje i prva mjesta osvojili su:

 • Amna Kobiljak

 • Esad Nukić – najbolji senior turnira

Bronzane medalje i treća mjesta osvojili su:

 • Amina Hajdarpašić

 • Emra Durmić

 • Lajla Ćebo

 • Hasan Hadrović

Bez medalja, ali sa upisanim pobjedama danas su nastupili:

 • Ilma Hadrović

 • Ena Husejnović

Ostatak ekipe  nije imao sportske sreće, ali su dostojno predstavili klub:

Amila Ćalija, Adna Selimbašić, Sara Biogradlija, Ajša Spahić, Iman Aladžuz, Nejra Duran, Ema Mahmutović i Merjem Mehmedović.

Ekipu su predvodili treneri Alen i Arman.

