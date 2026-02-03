OBAVIJEST U VEZI POTPISIVANJA UGOVORA O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2025/2026. GODINI

Iz Službe za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti dobili smo obavještenje koje prenosimo u cjelosti :

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se učenici i studenti dobitnici stipendije Općine Vogošća u školskoj/akademskoj 2025/2026. godini da će se potpisivanje Ugovora o stipendiranju obaviti u Velkoj Sali Općine Vogošća (I sprat) u sljedećim terminima:

Za učenike

09.02.2026. godine u 11,00 sati prezimena od slova A – DŽ

09.02.2026. godine u 12,30 sati prezimena od slova E – M

09.02.2026. godine u 14,00 sati prezimena od slova N -Ž

Za učenike I, II i III razreda potrebno je da dođe jedan od roditelja za potpisivanje ugovora.

Za studente:

10.02.2026. godine u 11,00 sati prezimena od A – K

10.02.2026.. godine u 12,30 sati prezimena od M – Ž

Za sve informacije možete se obratiti na telefon 033 586 414.