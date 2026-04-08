OBAVJEST O JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA “ROSULJE”

Dana 07.05.2026.godine (četvrtak) u Velikoj sali Općine Vogošća (I sprat), sa početkom u 16:30 sati održat će se Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Rosulje“. Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Rosulje“ donijelo je Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj

29.12.2022.godine („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 2/23). Cilj izrade ovog planskog dokumenta je stvaranje planskih preduvjeta za realizaciju javnog parking prostora, zelenih površina, igrališta i prostornu reorganizaciju planiranih objekata kolektivnog stanovanja. Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj 31.03.2026.godine utvrdilo je Nacrt Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Rosulje“ i

donijelo Zaključak o upućivanju istog na Javni uvid i Javnu raspravu. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju javnoj raspravi.

Obavjest o Javnoj raspravi

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna RP ” ROSULJE”

Odluka o provođenju izmjena i dopuna RP “ROSULJE”

Grafički prikaz izmjena i dopuna RP “ROSULJE”