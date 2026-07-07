OBAVJEŠTENJE O PROLASKU KOLONE S TABUTIMA ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI

Tužna kolona s posmrtnim ostacima identificiranih žrtava genocida u Srebrenici kreće 9. jula 2026. godine iz Visokog prema Memorijalnom centru u Potočarima.

Ove godine će u Potočarima 11. jula biti klanjana kolektivna dženaza, a prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i Organizacijskog odbora za deset žrtava za koje su porodice dale saglasnost za ukop.

Dolazak kolone i zadržavanje ispred zgrade Općine Vogošća očekuje se oko 11 sati.

Još 35 žrtava je identifikovano, ali njihove porodice još uvijek nisu dale saglasnost za ukop.