U velikoj sali Općine Vogošća sinoć je obavljen žrijeb parova 28. tradicionalnog malonogometnog turnira „Vogošća 2026”, koji se već gotovo tri decenije igra povodom obilježavanja Dana reintegracije Općine Vogošća. Organizatori turnira su JOB „Unija veterana” Vogošća i Općina Vogošća, a ovogodišnje izdanje okupit će ukupno 26 ekipa, što još jednom potvrđuje značaj i popularnost ovog sportskog događaja.

Turnir će početi u subotu, 31. januara, u Sportskoj dvorani „Amel Bečković”, a trajat će do 23. februara, odnosno do samog Dana reintegracije. Utakmice će se igrati vikendima, pri čemu će publika svakog vikenda imati priliku pratiti po četiri susreta.

Dugogodišnja tradicija, veliki broj učesnika i izuzetno dobra posjećenost prethodnih turnira svrstavaju ovaj događaj među najznačajnije sportske manifestacije u Vogošći. Organizatori ističu da i ove godine očekuju kvalitetne utakmice, fer i sportsko nadmetanje, te dobru atmosferu na tribinama.