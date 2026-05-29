OBILJEŽEN DAN BIJELIH TRAKA, ODAJUĆI POČAST UBIJENIM PRIJEDORČANIMA SJEĆAMO SE SVIH KOJI SU DOŽIVJELI AGRESORSKE TORTURE

Advija Tirić

U organizaciji Udruženja Porodica nestalih Općine Vogošća u dvorištu OŠ “Porodice ef.Ramić”obilježen je Dan bijelih traka. Predsjednica Udruženja Ema Čekić kazala je ovom prilikom da prisjećajući se nevinih prijedorskih žrtava odajemo počast i svim drugim građanima, nevino stradalim i ubijenim, koji su doživjeli sličnu sudbinu. Sudbinu bijelih traka i bijelih čaršafa istaknutih na prozorima svojih kuća početkom agresije na BiH doživjeli su i svi stanovnici Vogošće nesrpske nacionalnosti, podsjetila je Čekić.

Učenici su  vezujući i noseći bijele trake na svojim rukama, danas  poručili da se takvi zločini više nikada i nikome ne smiju ponoviti.

Dan bijelih traka je sjećanje na 31. maj 1992. godine, kada su lokalne vlasti u Prijedoru predvođene Srpskom demokratskom strankom (SDS) naredile svim građanima nesrpske nacionalnosti da na kuće okače bijele plahte a na ruke vežu bijele trake kao znak raspoznavanja.

U Prijedoru je početkom ‘92. godine ubijeno više od tri hiljade civila, među kojima i 102 djece.

