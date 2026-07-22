U organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida Vogošća svečano je obilježena 33. godišnjica Bitke za Ugorsko, jedne od najznačajnijih bitaka za odbranu Sarajeva tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. O važnosti ove bitke svjedoči činjenica da su agresorske snage na ovom dijelu vogošćanskog ratišta izvodile izuzetno snažne i pažljivo planirane napade s ciljem zauzimanja strateški važnih položaja. Braniocima je, međutim, bilo jasno da Ugorsko ne smije pasti. U julu 1993. godine heroji Ugorskog uspjeli su u svega nekoliko dana vratiti privremeno izgubljene linije odbrane te ih, uprkos višestruko nadmoćnijem neprijatelju, sačuvati do kraja agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

O strateškom značaju Ugorskog i herojstvu njegovih branilaca govorio je vogošćanski Zlatni ljiljan Omer Hasanović. Omer Hasanović je naglasio da su na Ugorskom tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu poginula 24 borca, od čeka čak pet komandira četa, dok je njih čak šest boraca odlikovano najvišim ratnim priznanjem Zlatni ljiljan.

Poseban doprinos obilježavanju godišnjice dali su mladi, koji su kroz literarne radove posvećene temi “Bitka za Ugorsko” odali počast herojima ovog kraja. Svoje radove pročitale su Ajša Ferić i Sajra Omerspahić.

Važno je naglasiti da je na dan Bitke za Ugorsko zabilježeno i rekordnih od 3.777 ispaljenih granata na opkoljeno Sarajevo.