OBILJEŽENA 34. GODIŠNJICA AKCIJE “PRETIS”

U prisustvu preživjelih učesnika, predstavnika institucija i udruženja, te brojnih gostiju obilježena je 34. godišnjica akcije “Pretis”. Podsjetimo, u pitanju je akcija koju je 18.04.1992. godine izvela Specijalna jedinica MUP-a RBiH na izvlačenju materijalno-tehničkih sredstava (naoružanja i municije) iz vogošćanske firme „Pretis“.

U akciji je izuzeto oko 1.100 protivoklopnih sredstava i oko 1.300 komada minobacačkih granata, koje su se kasnije pokazale presudnim za odbranu Sarajeva i BiH. Tog jutra je poginuo brigadni general Safet Hadžić, kao i njegovi saborci Fahrudin Čavčić, Almir Islamović, Senad Čirić, Sead Velić i Nermin Zeljković.

Ovu manifestaciju organizovalo je Udruženje branitelja/boraca, organizatora i pokretača otpora „Patriotska liga“ Općine Vogošća u koordinaciji sa “Patriotskom ligom” Novi Grad i Udruženjem veterana Specijalni odred policije „Bosna”.

Učesnici manifestacije su se prvo okupili na Glavnoj kapiji “Pretisa”, koja je ujedno i mjesto pogibije Safeta Hadžića, a zatim je svečanost nastavljena na Teretnoj kapiji „Pretisa“.

O ovoj akciji i njenom značaju za tok odbrambeno-oslobodilačkog rata u BiH od 1992.-1995. godine i herojskom činu onih koji su u njoj učestvovali, prisutnima su govorili Amir Bešlija, predsjednik Udruženja branitelja/boraca, organizatora i pokretača otpora „Patriotska liga“ Općine Vogošća, Ahmed Hadžić, predsjednik Udruženja veterana odreda policije “Bosna” i učesnik akcije „Pretis“, Migdad Hasanović, načelnik Općine Vogošća i Omer Osmanović, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

U programu su učešće uzeli i učenici Osnovne škole „Izet Šabić“ iz Hotonja sa prigodnim recitalom.