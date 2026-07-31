OBILJEŽENA 34. GODIŠNJICA BITKE ZA POLJINE

U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca – „Unija veterana” Općine Vogošća na lokalitetu Sjenička kosa obilježena je 34. godišnjica „Bitke za Poljine”, jedne od najznačajnijih bitaka za odbranu Vogošće i Sarajeva tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Okupljeni su odali počast svim borcima koji su 31. jula 1992. godine svojim životima branili slobodu, prisjećajući se njihove hrabrosti, požrtvovanosti i nesebične borbe.

Bitka za Poljine ostala je simbol otpora, zajedništva i ljubavi prema domovini. I nakon 34 godine poruka sa ovog skupa ostaje jasna – heroji i njihova žrtva nikada ne smiju biti zaboravljeni.

Predsjednik JOB-a „Unija veterana” Općine Vogošća Salem Numanović istakao je da je obilježavanje godišnjice Bitke za Poljine izraz poštovanja prema onima koji su položili živote za slobodu, ali i obaveza svih da istinu o njihovoj borbi prenose budućim generacijama. Naglasio je da su upravo hrabrost i jedinstvo branilaca omogućili da Vogošća i Sarajevo ostanu slobodni te upozorio da još uvijek nisu procesuirani odgovorni za zločine počinjene na ovom području.

Prisutnima se obratio i ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović, koji je poručio da kultura sjećanja predstavlja dug prema šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Tokom ove bitke poginuo je značajan broj boraca Armije RBiH. Tada su svoje živote u borbi za Bosnu i Hercegovinu položili Šošić Teufik, Čavčić Hakija, Etemović Semedin, Omerović Mirsad, Plakalo Mersal, Bešlija Rašid i Brkanić Ibrahim. Svega deset dana ranije 20. jula u akciji pripadnika 3. i 4. čete na Poljinama nestala su tri saborca Trnka Ilijas, Rokša Senad i Jamaković Muhamed. Oni su, nešto kasnije, na zvjerski način ubijeni od agresorske ruke.

Na današnjem skupu Jasin šehidima Vogošće je proučio Edin ef. Mrkulić, a prigodnu ilahiju je izvela Amila Grbo.

Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i minutom šutnje još jednom je odata počast svim šehidima i poginulim borcima koji su svoje živote utkali u slobodu Bosne i Hercegovine.