OBILJEŽENA 34. GODIŠNJICA SPECIJALNE JEDINICE MUP-a RBiH, ODREDA POLICIJE „BOSNA“ U OŠ „MIRSAD PRNJAVORAC“

Veterani Odreda „BOSNA“ danas su obilježili 34. godišnjicu osnivanja ratne Specijalne jedinice MUP-a RBiH.

Obilježavanju u dvorištu Osnovne škole “Mirsad Prnjavorac”, pored učenika i nastavnika škole koji su priredili prigodan program, prisustvovali su i bivši članovi odreda Bosna, predvođeni Kemalom Ademovićem, bivšim komandantom jedinice, te predsjednikom Udruženja Ahmedom Hadžićem. Pored nekadašnjih saboraca, počast Mirsadu Prnjavorcu, ali i svim ostalim pripadnicima odreda Bosna, iskazala je i delegacija Općine Vogošća koju su predvodili načelnik Migdad Hasanović i predsjedavajući Općinskog vijeća Nihad Hadžić.

Da su itekako ponosni što se danas školuju i rade u školi koja nosi ime heroja, učenici i nastavnici OŠ „Mirsad Prnjavorac“ potvrdili su izuzetnim programom, koji prisutne zvanice, među kojima su i ovoga puta bili supruga i sin rahmetli Mirsada Prnjavorca, nije ostavio ravnodušnim.

Ovaj izuzetni čovjek i borac bio je pripadnik specijalne jedinice MUP-a RBiH Odred „Bosna“. Poginuo je 6. decembra 1992. godine na prvim borbenim linijama u Azićima. Posthumno je odlikovan Zlatnom policijskom značkom.