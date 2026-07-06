OBILJEŽENA 34. GODIŠNJICA ZLOČINA NAD MJEŠTANIMA TIHOVIĆA, KLANJANJA DŽENAZA ĐEMI HADŽIĆU

U vogošćanskom naselju Tihovići u subotu 4.jula obilježena 34. godišnjica zločina nad mještanima ovog naselja koje su 04.jula 1992. godine svirepo ubili srpski agresori, dojučerašnje komšije srpske nacionalnosti. Program je počeo polaganjem cvijeća na spomen-obilježju Grab, a zatim i na Centralnom spomen-obilježju u Tihovićima.

Veliki broj stanovnika Tihovića, članova porodica, komšija, prijatelja kao i predstavnika lokalne zajednice, političkih partija došlo je odati počast mučki ubijenim mještanima Tihovića.

– Koliko god da su teški dani poput ovog nama ne treba status žrtve, niti nam je potrebno sažaljenje. Mi ovim okupljanjem svjedočimo da smo pobjednici i mi želimo poštovanje! Dok drugi troše stotine miliona na krivljenje istine o Bosni i Hercegovini, ovih dana sve ih demantovala naša fudbalska reprezentacija ali i sav narod koji je dostojanstveno bodrio našu selekciju – kazao je načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović.

Prisutnima se obratio i Alija Kožljak, šef Kabineta člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, a prisutne je kratko pozdravila i predsjednica Udruženja porodica nestalih Općine Vogošća Ema Čekić.

Na šehidskom mezarju u Tihovićima proučen je i Jasin, gdje je nakon podne namaza klanjana i dženaza Đemi Hadžiću, jednoj od žrtava zločina koji je počinjen prije 34 godine, koja je ukopana po drugi put nakon potvrde identiteta putem DNK analize.

Dženazu je predvodio sarajevski muftija, dr. Nedžad ef. Grabus, a veliki broj sarajevskih imama danas je zijaretio Tihoviće, među kojima je bio i Abdulgafar-ef. Velić, glavni imam MIZ Sarajevo.

Pored Hadžića u poseban mezar spušteni su i ostatci 15 osoba koje nažalost nisu mogle biti indetifikovane, a koji su reekshumirani prije šest godina.

Vrijedi napomenuti da je prva ekshumacija ovih žrtava obavljena je u oktobru 1996. godine, nakon čega su one, na osnovu vizuelne identifikacije, ukopane u šehidskom mezarju u Tihovićima.

Ipak, naknadnim pronalaskom dodatnih dijelova skeleta te sumnjama u ispravnost tadašnjih identifikacija, 2020. godine izvršena je reekshumacija dijela mezara. Dvije godine kasnije, 2022. godine, nastavljen je proces kako bi se kroz DNK analizu potvrdio tačan identitet i izvršilo kompletiranje posmrtnih ostataka.