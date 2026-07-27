OBILJEŽENA 85. GODIŠNJICA USTANKA NARODA I NARODNOSTI BIH PROTIV FAŠISTIČKOG OKUPATORA

Na lokalitetu spomenika na Džindinom brdu danas je obilježena 85. godišnjica Ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašističkog okupatora, jednog od najznačajnijih datuma iz antifašističke historije naše zemlje.

Obilježavanju su prisustvovale brojne delegacije, predstavnici Udruženja antifašista i boraca NOR-a 1941–1945 iz Vogošće i drugih općina Kantona Sarajevo, kao i predstavnici društvenog, političkog i javnog života, koji su polaganjem cvijeća i odavanjem počasti iskazali poštovanje prema borcima koji su se borili za slobodu.

Prisutnima se obratio predsjednik Udruženja ABNOR-a Vogošća Refik Softić, naglasivši važnost očuvanja sjećanja na antifašističku borbu i vrijednosti koje ona baštini.

O historijskom značaju 27. jula, u ime Općine Vogošća govorila je i Indira Dajdžić, iz Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu.

Program obilježavanja upotpunjen je kulturno-umjetničkim sadržajem, a prisutnima se partizanskim pjesmama predstavila vokalna grupa KUD-a „Vogošća”, čime je svečanosti data posebna emotivna nota.

Obilježavanje ove godišnjice još jednom je podsjetilo na važnost njegovanja kulture sjećanja, očuvanja antifašističkih vrijednosti i prenošenja istine o borbi za slobodu budućim generacijama.