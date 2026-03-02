OBILJEŽENA GODIŠNJICA UBISTVA KENANA DEMIROVIĆA PRVE ŽRTVE AGRESIJE NA BIH

Na današnji dan prije 34 godine u vogošćanskom naselju Kobilja Glava ubijen je osamnaestogodišnji Kenan Demirović, koji se smatra jednom od prvih žrtava agresije na Bosnu i Hercegovinu.Tim povodom danas je održano obilježavanje godišnjice, uz prisustvo porodice, predstavnika vlasti i boračkih udruženja.U blizini mezarja Orlić, Kenan Demirović ubijen je iz vatrenog oružja nedaleko od porodične kuće, dok je njegovi rođak Atif Demirović ranjen.

Izjavu povodom godišnjice obilježavanja dao je općinski načelnik Migdad Hasanović, koji je govorio o značaju ovog važnog datuma i čuvanja sjećanja i kulture pamćenja. “Obilježavanje ovakvih datuma podsjeća nas na važnost mira i zajedništva.Kao lokalna vlast, imamo obavezu čuvati sjećanje i podržavati porodice žrtava”, naglasio je između ostalog načelnik.

O značaju obilježavanja godišnjice ubistva Kenana Demirovića, govorio je i predsjednik Udruženja boraca organizatora i pokretača otpora „Patriotska liga“ Vogošća Amir Bešlija. “Danas obilježavamo godišnjicu ubistva Kenana Demirovića, jednog od prvih civila stradalih u Sarajevu.Naša obaveza je da njegovo ima i sjećanje na sve nevine žrtve čuvamo živim”, istakao je predsjednik te dodao da kroz edukaciju mladih i aktivnosti udruženja nastoje prenijeti istinu o takvim događajima i podsjetiti zajednicu na važnost mira.

Na obilježavanju godišnjice Kenana Demirovića nakon tri decenije, govorio je i Kenanov tetak Avdo Hebib nekadašnji ministar unutrašnjih poslova RBiH koji je naglasio važnost obilježavanja važnih datuma na području Općine Vogošća tako i cijele Bosne i Hercegovine. I dan danas, nakon više od trideset godina, osjeća se bol, ali je važno da se njegovo ime i sjećanje na njega i dalje spominje, a kroz ovakva obilježavanja nikad neće biti zaboravljeno.

Stradanje Kenana Demirovića smatra se među prvim civilnim žrtvama rata u Sarajevu. Poruka sa današnjeg obilježavanja je da sjećanje na nevine žrtve rata ostaje trajna obaveza društva i opomena budućim generacijama.