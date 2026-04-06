OBILNIJE KIŠNE PADAVINE AKTIVIRALE SU KLIZIŠTE U ULICI MUJE ŠEJTE

Civilna zaštita Općine Vogošća poduzela je sve zakonom neophodne mjere. Pored općinskih službi i radnika KJPK Vodovod i kanalizacija Sarajevo, situaciju na terenu pratio je i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović.

– Nažalost, mi smo općina koja jako dobro zna kakvu opasnost predstavljaju klizišta i u prošlosti smo ovakve situacije na kraju znali rješavati i sanirati na pravi način. Za razliku od drugih elementarnih nepogoda klizišta su prilično nepredvidiva. Najvažnije je da smo odmah reagovali kako bismo zaštitili ljudske živote i spriječili dalju štetu – kazao je načelnik Hasanović, te dodao:

– U narednom periodu fokus će biti na trajnoj sanaciji klizišta.

Za samu sanaciju ovog klizišta u toku je projektovanje stabilizacije same saobraćajnice, a trenutno se čeka na mišljenje za istražne radove koje treba dati Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.