OD TRADICIJE DO KREATIVNOSTI. SNAGA UDRUŽENJA ŽENA “ZUMBUL”

Udruženje žena “Zumbul” okuplja žene posvećene očuvanju tradicije, razvijanju kreativnih vještina i jačanju zajedništva u lokalnoj zajednici. Kroz brojne aktivnosti, članice razmjenjuju iskustva, uče nove vještine i pružaju međusobnu podršku, istovremeno doprinoseći društvenom i kulturnom razvoju.

Članice “Zumbula” organizuju kreativne i edukativne radionice, druženja, predavanja i druge društveno korisne inicijative. Poseban fokus stavljen je na očuvaje tradicionalnih vrijednosti, razvoju rukotvorina, i osnaživanje žena kroz praktične projekte i timski rad.

Udruženje uspješno realizuje projekte usmjerene na ekonomsko osnaživanje žena, promociju lokalne kulture i unapređenje kvaliteta života u zajednici. Svaka projektna aktivnost doprinosu povezivanju članica, razmjeni znanja i izgradnji snažne mreže podrške.

“Članice Udruženja učestvuju na sajmovima, izložbama, i drugim manifestacijama, predstavljajući rukotvorine, i bogatu tradiciju našeg kraja.Učešće na ovim događajima omogućava promociju rada udruženja, razmjenu iskustava i jačanje saradnje sa drugim organizacijama.Predanost, kreativnost i zajedništvo temeljne su vrijednosti Udruženja žena “Zumbul”.Zajedno gradimo zajednicu u kojoj svaka žena može stvarati,učiti i biti inspiracija drugima-to je snaga našeg Zumbula”,istakla je predsjednica Sanela Karić.