ODLAZE, JEDNA PO JEDNA – PREMINULA MAJKA SREBRENICE MUNEVERA GABELJIĆ, U GENOCIDU IZGUBILA MUŽA I DVA SINA

Majke Srebrenice – žene koje u srcu nose najveću bol, a ipak ostaju simbol snage, dostojanstva i borbe za istinu i pravdu. Kako vrijeme prolazi napuštaju nas i ovaj svijet jedna po jedna. Odlaze tiho, na ahiret gdje će se sresti sa sinovima, muževima, braćom, očevima koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici.

U ovim mubarek danima ramazana napustila nas je Munevera Gabeljić, koja je u genocidu u Srebrenici izgubila supruga Hašima Gabeljića i sinove Edina i Nermina.

Rođena u Žepi, životni put ju je vezao za Sućesku, dok je najveći dio života provela u Abdulićima. Za one koji su je poznavali bila je mnogo više od komšinice ili majke, bila je simbol patnje koju su preživjele srebreničke majke.

Godine koje su uslijedile provela je u tišini i sjećanjima. Dom u kojem je živjela ispunjavale su uspomene na dane kada je porodica bila na okupu. Iako je nosila bol kakvu je teško opisati riječima, Munevera je svoju tugu podnosila dostojanstveno, bez ogorčenja, ostajući primjer snage i strpljenja.

Vijest o njenoj smrti rastužila je brojne prijatelje, komšije i sve koji su poznavali njenu životnu priču. Oni koji su je voljeli vjeruju da je sada pronašla smiraj i da je ponovo, nakon dugih godina razdvojenosti, u zagrljaju svojih sinova i supruga.

Dženaza Muneveri Gabeljić koja je preselila u 74. godini bit će klanjana danas 12. marta u 13 sati na gradskom mezarju Gradsko groblje Vlakovo, dok će tevhid biti proučen istog dana u 13 sati u Centralnoj džamiji Vogošća.

Munevera, kao i mnoge srebreničke majke, iza sebe je ostavila priču o majčinskoj boli, dostojanstvu i tihoj snazi kojom je decenijama nosila teret nezamislivog gubitka.

Prije Munevere napustile su nas Hajra Ćatić, Hatidža Mehmedović, Nura Alispahić….

Odlaze majke, ali njihova ljubav, hrabrost i poruka ostaju da pamtimo, da govorimo istinu i da nikada ne zaboravimo.