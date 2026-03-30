ODRŽAN 5.MEMORIJALNI BOKSERSKI TURNIR “HADŽI RAMIZ EFENDIĆ” U VOGOŠĆI

U sportskoj dvorani Amel Bečković u Vogošći održan je peti memorijalni turnir “Hadži Ramiz Efendić”, u organizaciji Bokserskog kluba Vogošća. Ovaj sportski događaj okupio je veliki broj takmičara, trenera i ljubitelja boksa iz različitih bh gradova.

Turnir se organizuje u znak sjećanja na rahmetli Ramiza Efendića, a njegov značaj iz godine u godinu raste, kako u sportskom tako i u društvenom smislu. Takmičari su imali priliku pokazati svoje vještine, ali i sportski duh i fer plej.

Podršku događaju pružila je i Općina Vogošća, čiji je načelnik istakao važnost ulaganja u sport i mlade. Naglašeno je da ovakve manifestacije doprinose razvoju zdravih stilova života i jačanju zajednice.

Posebnu pažnju privukli su najmlađi učesnici, koji su pokazali veliki talent i želju za napretkom. Organizatori su istakli da je cilj turnira upravo promocija boksa među djecom i mladima, te stvaranje novih sportskih nada.

Na kraju, turnir je protekao u fer i sportskoj atmosferi, uz poruku da su ovakvi događaji važan dio razvoja sporta u lokalnoj zajednici.