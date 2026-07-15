ODRŽAN PRVI SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA

U sali Općinskog vijeća održan je prvi sastanak Radne grupe za izradu Strategije ruralnog razvoja Općine Vogošća, dokumenta koji će predstavljati osnov za planski i održivi razvoj ruralnih područja naše općine u narednom periodu.

Sastanku su prisustvovali predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća Nihad Hadžić, pomoćnica načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić, dok su radom Radne grupe rukovodili prof. dr. Sabahudinu Bajramoviću, redovni profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Željko Vaško, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u oblasti Ekonomike poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Bogato znanje i iskustvo dvojice uglednih univerzitetskih profesora svakako će biti od velikog značaja u procesu izrade ovog strateškog dokumenta ali i od velike pomoći koordinatorici projekta Raziji Sipović.

Tokom sastanka razgovarano je o ciljevima, prioritetima i metodologiji izrade Strategije, s posebnim akcentom na unapređenje poljoprivrede, zaštitu prirodnih resursa, razvoj ruralne infrastrukture, jačanje lokalne ekonomije i stvaranje kvalitetnijih uslova za život stanovništva u ruralnim dijelovima općine.

Izrada Strategije ruralnog razvoja Općine Vogošća predstavlja važan korak ka sistemskom planiranju budućeg razvoja naše lokalne zajednice, uz aktivno uključivanje stručne javnosti i svih relevantnih aktera, s ciljem stvaranja održivih i dugoročnih razvojnih rješenja