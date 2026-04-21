ODRŽAN SASTANAK O PROBLEMU PREVOZA U BLAGOVCU I TIHOVIĆIMA: GRAĐANI TRAŽE HITNA RJEŠENJA

U Općini Vogošća danas je održan sastanak na kojem su prisustvovali načelnik Migdad Hasanović i saradnici, predstavnici Ministarstva saobraćaja, preduzeća GRAS-a, kao i građani naselja Blagovac i Tihovići, a glavna tema bila je dugogodišnji problem nepostojanja adekvatnog javnog prevoza.

Građani su ukazali na ozbiljne poteškoće s kojima se svakodnevno suočavaju, posebno kada je riječ o djeci školskog uzrasta i starijim osobama. Zbog nedostatka organizovanog i sigurnog prevoza, djeca su primorana pješačiti duže relacije u nepovoljnim vremenskim i sigurnim uslovima, što direktno utiče na njihovo redovno pohađanje nastave.

S druge strane starije osobe imaju otežan pristup zdravstvenim ustanovama, administrativnim službama i osnovnim životnim potrebama.

Načelnik Općine istakao je da postoji relativno dobra saradnja sa Ministarstvom saobraćaja i preduzećem GRAS, ali je naglasio da se o ovom problemu ne može više šutjeti niti njegovo rješavanje odgađati. Poručio je da pitanje prevoza prioritet koji zahtjeva hitnu reakciju svih nadležnih.

Također je istaknuto da jedan od ključnih problema predstavlja nedostatak autobusa koji se mogu saobraćati u uslovima i dimenzijama lokalnih puteva, ali to ne smije biti izgovor za nepostupanje, te da se rješenje mora pronaći u najkraćem mogućem roku.

Građani su poručili da očekuju konkretne korake, definisane rokove i preuzimanje odgovornosti, uz mogućnost uvođenja privremenih rješenja dok se ne uspostavi redovna linija.