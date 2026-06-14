ODRŽAN TURNIR U ŠULENU

Nedjeljno jutro u Vogošći proteklo je u znaku takmičenja u društvenoj igri šulen, a čiji je organizator Udruženje za sport i rekreaciju invalida Općine vogošća. Članovi udruženja su se okupili i uz prijateljsko druženje odigraliu nekoliko partija, čime su ustvari najavili svoje takmičenje u ovoj i disciplini boćanja, a koja je programom manifestacije “Vogošćanski dani 2026.”, planirana narednog vikenda.

Današnje takmičenje i nešto lošiji odziv takmičara iskoristili smo i mi ekipa, koja je zabilježila događaj, da ubacimo neku pločicu i saznamo po nešto o ovoj drevnoj vještini. Rezultatom u konačnici i ne možemo biti posebno zadovoljni, jer nam u vještini igranja šulena ozbiljno bježe članovi udruženja Magbula Pašić i Nail Kadrić koji su se pokazali kao vrsni mentori, ali ćemo se sigurno uvijek rado sjetiti naših prvih šulen koraka.

Svakako dobili smo i diplome za osvojena prva mjesta, a kako šulen ne poznaje dobne granice nikad se ne zna, možda ovo bude jedna nova sportska priča u životu ekipe koja je zabilježila današnje takmičenje u igri šulen.