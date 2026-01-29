ODRŽANA 14. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Sjednica Općinskog vijeća Vogošća održana je u četvrtak, 29.01.2026. godine u Velikoj sali zgrade Općine Vogošća sa početkom u 10:00 sati. Na sjednici su vijećnici razmatrali planirane tačke dnevnog reda koje se odnose na rad općinskih institucija, razvoj lokalne zajednice i pitanja od značaja za građane Vogošće. Prva tačka dnevnog reda odnosila se na informaciju o stanju sigurnosti na području Općine Vogošća za 2025. godinu. Policijski službenici su upoznali prisutne s ključnim pokazateljima iz ove oblasti, istakavši porast slučajeva nasilja u porodici, ali i smanjenje ukupnog broja krivičnih djela u odnosu na prethodni period. Također je naglašeno da je zbog velikog protoka vozila kroz Vogošću, zabilježen povećan broj saobraćajnih nezgoda, što zahtijeva dodatnu pažnju i preventivne mjere. Ono što je bitno naglasiti jeste da policija apeluje na građane da budu maksimalno oprezni u naselju Hotonj, gdje pasarela već duže vrijeme nije u funkciji, što predstavlja dodatni rizik za pješake koji su primorani prelaziti kolovoz. Na početku sjednice razmatrana su vijećnička pitanja i inicijative, nakon čega se pristupilo radu po utvrđenom dnevnom redu. Vijećnici su nakon kraćih rasprava, usvojili sve predložene odluke i izvještaje. Usvojen je prijedlog Odluke o usvajanju Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2026. godinu, kojom su definisani ključni infrastrukturni projekti planirani za realizaciju u narednom periodu. Također je usvojen prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Vogošća za 2026. godinu, kao i Odluka o pokretanju postupka prema dužnicima Općine Vogošća, kojom se omogućava izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka uz otpis zakonskih zateznih kamata. Vijeće je usvojilo prijedlog Odluke Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Vogošća (LEAP), čime su postavljene smjernice za unapređenje zaštite okoliša i održivog razvoja općine. Također su usvojene i Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Vogošća, neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva u ulicama Vogošćanskih odreda broj 5 i Braće Halać broj 12. U nastavku sjednice usvojeni su svi izvještaji za 2025. godinu, uključujući Izvještaj o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi za period 01.01. – 31.12.2025. godine, Izvještaj o realizaciji Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2025. godinu, Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku, kao i Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Vogošća za 2025. godinu. Također su usvojeni Pregled aktivnosti Općinskog vijeća Vogošća za 2025. godinu, Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01. – 31.12.2025. godine. Sjednica Općinskog vijeća Vogošća protekla je u konstruktivnoj i radnoj atmosferi, uz saglasnost vijećnika o svim tačkama dnevnog reda i fokus na nastavak unapređenja rada općinskih institucija i kvaliteta života građana.