ODRŽANA 15. REDOVNA SJEDNICA OV VOGOŠĆA: USVOJEN REGULACIONI PLAN “SVRAKE”

Općinsko vijeće Vogošća danas je održalo 15. Redovnu sjednicu, a nakon redovne uvodne tačke “Vijećnička pitanja i inicijative”, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju (fotonaponsko postrojenje-solarna elektrana) za Aida Commerce d.o.o. Sarajevo.

Podršku članova Općinskog vijeća dobila je i Odluka o usvajanju Regulacionog plana “Svrake”, baš kao Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Solaris”.

Vijećnice i vijećnici usvojili su i odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji u poslovnom prostoru u ulici Partizanskog odreda zvijezda broj 34 i Jošanička broj 13.

Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora o partnerstvu za realizaciju projekta “Spomen soba šehidima i poginulim borcima Općine Vogošća”, kao sedma tačka Dnevnog reda, takođe je dobila podršku Općinskog vijeća Vogošća.

U nastavku 15. Redovne sjednice Općinskog vijeća Vogošća jednoglasno je donesen Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Vogošća za period 01. 01. – 31. 12. 2025. godine, a usvojen je i Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu sa Programom rada Savjeta mjesnih zajednica za 2026. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o provedenim aktivnostima iz Operativnog plana vizije mjesnih zajednica za period 2023. – 2025. godina, te Izvještaj o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za 2025. godinu.

Na samom kraju sjednice razmatran je Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Vogošća za 2025. godinu, koji je na kraju usvojen.

Snimak sjednice možete pogledati u programu Televizije Vogošća u subotu, 28. februara 2026. godine, u 14 sati.