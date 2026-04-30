U velikoj sali Općine Vogošća danas je održana 17. Redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća kojom je predsjedavao Nihad Hadžić.

Kao i na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća, nakon Kolegija Općinskog vijeća koji je održan 29. maja, prednost su dobile tačke kojima su vijećnice, vijećnici ali i građani informisani o stanju elektro mreže, te informacija o planovima održavanja komunalne higijene i zelenih površina.

Informacije o planovima i održavanju komunalne higijene i zelenih površina Općinskom vijeću Vogošća prenijeli su predstavnik KJKP Rad Idajet Džafo i Amar Kečo, koji je predstavljao KJKP Park.

Informaciju o sanju elektro mreže na području općine Vogošća na današnjoj sjednici Općinskog vijeća prezentirao je Irfan Hasanić, predstavnik Elektrodistribucije Sarajevo, a sve informacije Općinsko vijeće je primilo k znanju.

Nakon ustaljenih vijećničkih pitanja i inicijativa, Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o dodjeli priznanja Općine Vogošća za 2026. godinu, kao i Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Barica” – A faza -stambeno-poslovni objekat na k.č.255 k.o.Hotonj.

Općinsko vijeće informisano je i o prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za period 1. januar – 31. mart 2026. godine, a primljena je k znanju i Informacija o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća za prva tri mjeseca 2026. godine.