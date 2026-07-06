ODRŽANA FINALNA RADIONICA INICIJATIVE ZA USPOSTAVU GEOPARKA SKAKAVAC

U okviru realizacije projektnih aktivnosti Inicijative za uspostavu Geoparka Skakavac održana je finalna radionica, na kojoj su predstavljeni krajnji rezultati provedenih istraživanja.

Radionica kojoj je domaćin bio planinarski dom “Motka”, predstavlja završnu fazu participativnog procesa u kojem su bili uključeni svi akteri tokom trajanja projekta, a na ovaj način osigurano je zajedničko prepoznavanje vrijednosti i potencijala predmetnog područja.

Finalna radionica projekta Inicijative za uspostavu Geoparka Skakavac koji finansira Fond za zaštitu okoliša FBiH, a implementira Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma “Step”, poslužila je kao završni prostor za razmjenu znanja i iskustava, te potvrdu zajednički definisanih rezultata i nalaza projekta, uz jačanje saradnje između institucija, jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice i organizacija civilnog društva, a na njoj je učešće uzeo i Općinski načelnik Migdad Hasanović.

– S obzirom na to da se dio Spomenika prirode Skakavac teritorijalno nalazi na području općine Vogošća, želimo uložiti dodatni napor kako bismo na pravi način zaštitili ali i promovisali ovu turistički izuzetno potentnu lokaciju koju posjećuje sve više turista – kazao je načelnik Hasanović.

Osim Općinskog načelnika učešće u radu i diskusijama uzeli su i predstavnici KJU za zaštićena prirodna područja Sarajevo, predsjedavajući OV Vogošća Nihad Hadžić, članovi PD “Planinar”, Federalni zavod za agropedologiju kao i uposlenice Općine Vogošća ispred Službe za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti.

Radionica je ujedno bila i prilika da se prisutnima prezentira projekat “Motka Outdoor Hub” kojeg Općina Vogošća realizuje u saradnji s Planinarskim društvom “Planinar” i NVO “Step”, a kojeg finansiraju UNDP kroz projekt Via Dinarica i Općina Vogošća.