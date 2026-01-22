ODRŽANA IZVJEŠTAJNO – IZBORNA SKUPŠTINA SPORTSKOG RIBOLOVNOG DRUŠTVA VOGOŠĆA

Sinoć je u Velikoj sali Općine Vogošća održana Izvještajno–izborna skupština udruženja SRD Vogošća. Na sjednici su razmatrani i jednoglasno usvojeni Izvještaji o radu i finansijama za 2025. godinu, kao i Planovi rada i budžeta za 2026. godinu. Delegati su u svojim diskusijama pohvalili rad Upravnog odbora i predsjednika udruženja. Ujedno su izabrani novi organi udruženja za mandatni period 2026–2030.

Članovi udruženja izabrali su na mandat delegate Skupštine, te predsjednika Skupštine Sakib Efendić, dopredsjednik Skupštine Esad Vejsilović, za predsjednika Udruženja Mirsad Gajević, dopredsjednik udruženja- Upravnog odbora Almir Jahijagić I članove Upravnog odbora, te Predsjednika Disciplinskog suda Kemal Smajić I članove.