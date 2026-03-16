ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA PATRIOTSKE LIGE U VOGOŠĆI

U Vogošći je održana redovna izvještajna skupština Udruženja boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga Vogošća.

Na skupštini je razmatran i usvojen izvještaj o radu udruženja za protekli period, kao i finansijski izvještaj. Članovi udruženja razgovarali su o realizovanim aktivnostima, položaju boraca, te o planovima i projektima koji će biti realizovani u narednom periodu.

Tokom rasprave naglašena je važnost očuvanja historijske istine o organizovanju otpora i ulozi Patriotske lige u odbrani Bosne i Hercegovine, kao i potreba za kontinuiranim radom na očuvanju sjećanja na ovaj važan period historije.

Istaknuta je i potreba za jačanjem saradnje sa lokalnim institucijama i drugim boračkim udruženjima i organizacijama kako bi se unaprijedio položaj članova i udruženja i realizovali planirani projekti.