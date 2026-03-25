ODRŽANA REVIJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA: NAJUSPJEŠNIJA OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC”

Općina Vogošća i ove godine je organizovala Općinsko takmičenje iz oblasti Revije kulturno-umjetničkog stvaralaštva za učenike pet osnovih vogošćanskih škola.

Publika je imala priliku uživati u bogatom programu koji su učenici pripremili uz pomoć svojih nastavnika. Direktor škole Medžid Hasković, istakao je da ova revija ima izuzetno važnu ulogu u razvoju učenika. Kako kaže, ovakve manifestacije pružaju djeci priliku da iskažu svoje talente, ali i da izgrade svoje samopouzdanje, razviju osjećaj odgovornosti i nauče vrijednosti timskog rada.

Naglasio je da organizacija ovakvog događaja zahtijeva mnogo truda i zalaganja, te da su u realizaciji učestvovali nastavnici, učenici i roditelji.

Posebno je naglašena važnost njegovanja kulture i umjetnosti među mladima, jer upravo kroz umjetničko izražavanje učenici razvijaju kreativnost, kritičko mišljenje i osjećaj za vrijednosti koje će ih pratiti kroz život.

Na kraju programa proglašeni su i najbolji učesnici. Prvo mjesto osvojila je OŠ “Mirsad Prnjavorac”, drugo mjesto pripalo je OŠ “Zajko Delić”, ok su treću poziciju podijelile osnovne škole “Izet Šabić” i “Zahid Baručija”.

Revija je završena uz veliki aplauz publike, koja je još jednom potvrdila koliko je važno ulagati u mlade i njihov stvaralački potencijal.