ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA “SVRAČANI”. HIKMET PRUTINA NOVI PREDSJEDNIK

Udruženje Svračani već dugi niz godina aktivno djeluje u lokalnoj zajednici kroz brojne aktivnosti i projekte društveno korisne aktivnosti i projekte usmjerene na dobrobit građana.Nažalost udruženje je nedavno ostalo bez prvog predsjednika Šišić Izeta, čiji je rad i zalaganje ostavilo značajan trag u razvoju i djelovanju udruženja.

Na skupštini održanoj 12.12., izabran je novi predsjednik udruženja, Hikmet Prutina, koji će u narednom periodu nastaviti raditi na unapređenju aktivnosti i realizaciji ciljeva udruženja.

Udruženje Svračani posebno se ističe kroz različite aktivnosti od značaja za lokalnu zajednicu .Njihovi članovi aktivno učestvuju u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu tokom poplava, organizuju akcije čišćenja naselja, te provode brojne druge humanitarne društveno korisne inicijative. Kroz svoj rad nastoje unaprijediti kvalitet života građana i doprinijeti razvoju zajednice.

Udruženje ima jako dobru suradnju sa Općinom Vogošća, kao i sa drugim udruženjima i organizacijama, što doprinosi jačanju međusobne solidarnosti.

Osnovni ciljevi udruženja je okupljanje građana, jačanje zajedništva i druženje, kao i realizacija različitih projekata koje doprinose razvoju lokalne zajednice i poboljšanju života stanovnika Svrake.