ODRŽANO OPĆINSKO TAKMIČENJE U PRUŽANJU PRVE POMOĆI

U organizaciji Crvenog križa Vogošća u Srednjoškolskom centru Vogošća održano je 28. Općinsko takmičenje u pružanju prve pomoći za osnovne i srednju školu, a takmičenje je otvorila Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika Općine Vogošća za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti

Učesnici su i ovoga puta pokazali zavidan nivo znanja i vještina, kao i spremnost za djelovanjem u kriznim situacijama te potvrdili da takmičenje u pružanju prve pomoći predstavlja izuzetno važan oblik edukacije i praktične obuke mladih za djelovanje i reagovanje u kriznim situacijama.

Pobjednici takmičenja, Osnovna škola “Zahid Baručija” i Srednjoškolski centar Vogošća, našu općinu predstavljat će na predstojećem Kantonalnom takmičenju.

Poseban značaj ovih takmičenja Simulacijom realnih situacija, takmičari prolaze kroz različite scenarije koji zahtijevaju brzu procjenu stanja i adekvatnu reakciju, što doprinosi njihovoj boljoj pripremljenosti za stvarne životne okolnosti.

Iz Crvenog križa Vogošća zahvalili su se svima na svesrdnoj pomoći u organizaciji takmičenja koje se ogleda u razvoju svijesti o važnosti prve pomoći, ali i u jačanju timskog duha, odgovornosti i humanosti među učesnicima.