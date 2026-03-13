Omladinsko udruženje „Tempo” i ove godine tokom mjeseca ramazana provodi niz humanitarnih aktivnosti s ciljem pomoći sugrađanima u potrebi. Podjela paketa pomoći i organizovanje iftara samo su dio aktivnosti kojima žele obradovati one koji žive u teškoj materijalnoj situaciji. Ovo udruženje već godinama ulaže i u obrazovanje, stipendirajući učenike bez jednog ili oba roditelja, kao i buduće hafize Kur'ana. Ramazan je vrijeme solidarnosti i dobrih djela, a članovi „Tempa” nastoje da svako od nas bude dio tog dobra.