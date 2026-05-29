OMLADINSKO UDRUŽENJE “TEMPO” ORGANIZOVALO PODJELU KURBANSKOG MESA PORODICAMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE

Omladinsko udruženje „Tempo“ i ovaj Kurban bajram korisnicima kuhinje Crvenog križa Vogošća i Ilijaš uručilo je kurbane.

Kurban su preko ovog udruženja uplatili brojni građani, oni koji prate rad „Tempa“ i željeli su da se kurbani uruče onima koji su stanju potrebe.

Ajša Abazovski, sekretar CK Vogošća zahvalila se aktivistima “Tempa” što svake godine na ovakav način obraduju njihove korisnike, ali i ostalim građanima koji u velikom broju kurbane dijele lično onima koji dođu po svoj topli obrok na punkt kuhinje Crvenog križa u Vogošći.

Iz OU”Tempo” pozivaju sve građane , ukoliko su u mogućnosti, da se uključe i daju svoj doprinos I podršku društveno korisnim projektima.