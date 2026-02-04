OPĆINA VOGOŠĆA BILA DOMAĆIN SASTANKA  POVODOM REALIZACIJE PROJEKTA “INICIJATIVA ZA USPOSTAVU GEOPARKA SKAKAVAC”

Općina Vogošća danas je bila domaćin sastanka koji je organizovan od strane NVO “Step” s ciljem razmatranja Inicijative za uspostavu Geoparka “Skakavac”.

NVO “Step” tokom svog dugogodišnjeg rada teži da na području općine Vogošća radi na projektima zaštite okoliša i unapređenja turizma.

Iz KJU za zaštićena prirodna područja ističu da kada prepoznaju značaj projekta pružaju punu podršku kao što je to uspostava Geoparka Skakavac.

Poseban akcenat stavljen je na mogućnost održivog razvoja, turizma i uključivanja lokalne zajednice.