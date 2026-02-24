OPĆINA VOGOŠĆA ĆE PRUŽITI PODRŠKU TEHNICIJADI

Danas je Općinski načelnik Migdad Hasanović održao sastanak sa direktorima nekoliko tehničkih srednjih škola iz Kantona Sarajevo. Tema sastanka je bila predstojeća Tehnicijada, odnosno takmičenje srednjih tehničkih škola u sportskim disciplinama. Tehnicijada bi trebala biti održana od 17. – 22.04.2026.godine. Direktori su načelnika upoznali sa značajem ovog projekta, a sa svoje strane načelnik je obećao podršku ovom projektu, a u skladu sa mogućnostima i ovlaštenjima Općine Vogošća.