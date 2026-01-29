OPĆINA VOGOŠĆA IZDALA URBANISTIČKU SAGLASNOST ZA PROJEKT NOVE KOTLOVNICE U VOGOŠĆI

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović potpisao je urbanističku saglasnost za izgradnju termoenergetskog postrojenja – kotlovnice na prirodni gas u Vogošći.

– Kao lokalna zajednica uvijek ćemo nastojati da ne budemo oni koji koče bilo kakve procese već da budemo dio rješenja koji će poboljšati kvalitetu života naših građana i doprinijeti razvoju naše lokalne zajednice, ali i da budemo oni koji su uvijek spremni na saradnju – rekao je načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović.

Općina Vogošća je ekspresno riješila sve neophodne radnje iz svojih nadležnosti i u vrlo kratkom vremenskom roku izdala urbanističku saglasnost za projekat nove kotlovnice u Vogošći.

– Ovo je izuzetno važan korak u procesu rješavanja problema sa grijanjem na području općine Vogošća, a moram pohvaliti i nadležne općinske službe koje su u najkraćem vremenskom roku riješile svu neophodnu dokumentaciju, nakon što je iz resornog ministarstva i nadležnog Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo dostavljena dokumentacija koja je usaglašena i sa Vladom Kantona Sarajevo – kazao je načelnik Hasanović.