OPĆINA VOGOŠĆA JAČA ULOGU MLADIH: DANAS PREDSTAVLJENA STRATEGIJA PREMA MLADIMA

U Općini Vogošća održan je događaj posvećen izradi Strategije prema mladima, važnog strateškog dokumenta koji ima za cilj unapređenje položaja mladih i stvaranje kvalitetnijih uslova za njihov razvoj i aktivno učešće u društvenom životu lokalne zajednice.

Riječ je o procesu koji će definisati ključne pravce djelovanja u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja, socijalne zaštite, kulture, sporta i omladinskog aktivizma, s posebnim fokusom na potrebe i izazove s kojima se mladi suočavaju u savremenom društvu. Izradom Strategije Općina Vogošća nastoji sistemski pristupiti rješavanju pitanja od značaja za mlade te osigurati dugoročne mjere i programe podrške.

U proces izrade Strategije uključeni su predstavnici općinskih institucija, stručnjaci iz različitih oblasti, omladinske organizacije, predstavnici obrazovnih ustanova, kao i sami mladi, čime se nastoji osigurati participativan pristup i kreiranje rješenja prilagođenih stvarnim potrebama zajednice.

Tokom današnjeg događaja predstavljeni su ciljevi i pravci izrade Strategije, razmijenjena su mišljenja učesnika te su istaknuti prioriteti koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta života mladih u Vogošći. Naglašena je važnost kontinuiranog dijaloga između mladih i lokalnih vlasti, kao i potreba za jačanjem omladinskog učešća u procesima donošenja odluka.

Iz Općine Vogošća poručuju da Strategija prema mladima predstavlja važan korak ka stvaranju poticajnog okruženja za mlade, njihov profesionalni razvoj, zapošljavanje i društveni angažman, te da će njena implementacija doprinijeti održivom razvoju lokalne zajednice.