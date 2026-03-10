OPĆINA VOGOŠĆA ODRŽALA SASTANAK S RELEVANTNIM OMLADINSKIM ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENJIMA

U prostorijama Općine Vogošća danas je održan sastanak s relevantnim omladinskim organizacijama i udruženjima koja rade s mladima, a koja imaju interes da jačaju ulogu i položaj mladih u društvu.

Rukovodstvo Općine Vogošća predvođeno načelnikom Migdadom Hasanovićem i predsjedavajućim Općinskog vijeća Vogošća Nihadom Hadžićem, te resornom općinskom službom željelo je saznati na kojim projektima i programima rade omladinske organizacije i udruženja na području Vogošće.

Razlog za to je dobrim dijelom i činjenica da na području općine Vogošća trenutno ne djeluju aktivne omladinske organizacije niti vijeće mladih, što ukazuje na jasnu potrebu sistemskog pristupa jačanju omladinskog organizovanja.

Tokom sastanka, kojem su se pored omladinskih organizacija i udruženja odazvali i učenici Srednjoškolskog centra Vogošća i njihove mlađe kolege iz Osnovne škole Porodice ef. Ramić, razgovaralo se o potencijalnoj saradnji i uključivanju mladih iz Vogošće u projekte koji se odnose upravo na mlade. Govora je bilo i o eventualnim zajedničkim aktivnostima koje bi se kreirale u u Vogošći ali i o mogućnosti da se mladi iz Vogošće povežu s organizacijama iz Kantona Sarajevo, s ciljem njihovog osnaživanja i samoorganizovanja.

– Ovaj susret vidimo kao prvi korak ka uspostavljanju održivih omladinskih struktura i dugoročnog partnerstva u oblasti rada s mladima – naglasio je načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović u jednom dijelu svog izlaganja.

Na kraju vrijedi naglasiti da je Općina Vogošća započela proces izrade Strategije prema mladima 2026. – 2031, uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT i partnera, te je provedeno istraživanje o položaju i potrebama mladih koje pokazuje značajan interes mladih za aktivnije učešće u lokalnoj zajednici.