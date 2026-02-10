OPĆINA VOGOŠĆA POTPISALA UGOVORE O STIPENDIRANJU 92 STUDENTA IZ OVE LOKALNE ZAJEDNICE

Danas su u prostorijama Općine Vogošća potpisani ugovori o stipendiranju studenata za akademsku 2025/2026. godinu. Ovim programom općina nastavlja ulagati u obrazovanje mladih i pružati im finansijsku podršku tokom studiranja.

Ugovore je potpisalo 92 studenta koji studiraju na različitim fakultetima. Mjesečni iznos stipendije iznosi 135,00 KM.

Iz Općine ističu kako je cilj programom olakšati studentima troškove studiranja, ali i potaknuti ih da po završetku školovanja svoje znanje primjene u lokalnoj zajednici.

“Općina Vogošća i ove godine nastavlja sa programom stipendiranja studenata, jer smatramo da je ulaganje u obrazovanje mladih jedno od najvažnijih ulaganja u budućnost naše zajednice. Nastojimo studentima olakšati studiranje i pružiti im podršku , uz nadu da će se nakon završetka studija vratiti i doprinijeti razvoju općine” , istakao je između ostalog načelnik Migdad Hasanović.

Zadovoljstvo nisu krili ni studenti, koji ističu da im ova stipendija predstavlja značajnu podršku i dodatnu motivaciju za nastavak školovanja.