OPĆINA VOGOŠĆA POTPISALA UGOVORE S PREDSTAVNICIMA 19 SPORTSKIH UDRUŽENJA

U zgradi Općine Vogošća danas je upriličeno potpisivanje ugovora s predstavnicima udruženja čiji su projekti podržani kroz Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim organizacijama iz Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu.

Ukupno 250.000 KM izdvojeno je za devetnaest udruženja, a općinski načelnik Migdad Hasanović iskoristio je ovu priliku da s predstavnicima sportskih kolektiva, koji rade i egzistiraju na području općine Vogošća, razmjeni mišljenja i iskustva o stanju sporta u Vogošći.

Razgovaralo se i o problemima i izazovima s kojima se sportisti i njihovi klubovi susreću, o potencijalnim rješenima za prevazilaženje tih problema, ali i izmjenama koje je pretrpio Pravilnik o sufinansiranju sportskih organizacija sa područja općine Vogošća.

Predstavnici sportskih klubova posebno su istaknuli transparentnost u cijelom procesu, a uz zahvalnost na podršci, a bilo je riječi i o potencijalnim rješenjima za dodatno unapređenje Pravilnika o sufinansiranju sportskih organizacija sa područja općine Vogošća.

Na kraju vrijedi naglasiti da planirana izdvajanja iz Budžeta Općine Vogošća za sport u 2026. godinu premašuju prosjek u zemljama Evropske unije, koji je u 2025. godini iznosio 0,8 posto.